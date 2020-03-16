إسعاد يونس تحتفل بمئوية فريد شوقي على طريقتها الخاصة الإثنين

يحتفل برنامج صاحبة السعادة، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، بمئوية فريد شوقي، وذلك في حلقة خاصة اليوم الاثنين الموافق 16 مارس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، عبر شاشة قناة dmc.

يحل كلا من الفنانة رانيا فريد شوقى والفنانين احمد جمال سعيد ومحمد جمال سعد، وناهد السباعي ووالدتها المنتجة ناهد فريد شوقي.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء الحديث عن علاقتهم بالراحل فريد شوقي، وعن أسرار نجاحه، و ذكرياتهم مع وحش الشاشة الفنان الراحل فريد شوقي.

جدير بالذكر أن برنامج” صاحبة السعادة”من أشهر البرامج المصرية الناجحة، وتقوم فكرته على استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف من نجوم وصناع الفن، بجانب دعم المُنتجات المصرية، ويُعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة 11 مساءً، و يُذاع على قناة “dmc”.

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جدير بالذكر أن برنامج" صاحبة السعادة"من أشهر البرامج المصرية الناجحة، وتقوم فكرته على استضافة نوعيات مختلفة من الضيوف من نجوم وصناع الفن، بجانب دعم المُنتجات المصرية، ويُعرض البرنامج يوم الإثنين في الساعة 11 مساءً، و يُذاع على قناة "dmc".

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