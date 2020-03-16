سر غضب أحمد عز من مخرج "علاء الدين"

القاهرة – لايف ستايل
انتاب الغضب الفنان أحمد عز من قيام مخرج مسرحية "علاء الدين"، مجدي الهواري، بتحديد قيمة مالية للراغبين في التقاط صور تذكارية مع بطل المسرحية عقب انتهاء العروض علي مسرح "كايرو شو" في القاهرة.
وقال مصدر من داخل المسرحية، إن الهواري حدد مبلغ 1000 جنيه مصري مقابل الصورة الواحدة مع عز، ولم يُبلغ الأخير بهذا الإجراء الذي علم بشأنه بالصدفة وشعر بغضب شديد، لإيمانه بأنه ملك جمهوره الذي أسهم في بزوغ نجوميته، مضيفاً أنه طالب الهواري بإلغاء هذا الإجراء وعدم تكراره مجدداً.
ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد ثروت، محمد جمعة، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.
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