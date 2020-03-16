نجوم الفن يقدمون العزاء في الشاعر سامح العجمي

حرص كوكبة من نجوم الفن على حضور عزاء الشاعر الراحل سامح العجمي، الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ53 عامًا، وذلك يوم الأربعاء الماضي، وتم تأجيل موعد العزاء بعد انتهاء موجة الطقس التي اجتاحت البلاد خلال يومي الخميس والجمعة والسبت الماضي.

فحرص كلا من النجم مصطفى قمر وزوجته وسمير صبري وأحمد عيد و حميد الشاعري وإيهاب فهمي وأشرف زكي على تقديم واجب العزاء، الذي أقيم مساء أمس في مسجد الحاميدية الشاذلية بالمهندسين.

يشار إلي أن سامح العجمي، اسمه الحقيقي عبد السلام مصطفى عبد السلام، وهو من مواليد 22 من شهر أبريل عام 1966، وانضم لجمعية المؤلفين والملحنين في 19 من شهر مارس لعام 2001، وقدم خلال مسيرته ما يقرب من 200 أغنية أبرزهم “الحلو حلو” مع ايهاب توفيق، و”حبيبي” مع باسكال مشعلاني، ودويتو”غزالي” مع حميد الشاعري ومصطفى قمر، وأغنية “يا شمس غيبي” مع أميرة.

كما قدم عدد هائل من الاغنيات مع الفنان مصطفى قمر ابرزهم “عايشين” و”طال الليل” و”السود عينوه” و”البيانولا”، وقدم اغنيتين مع سميرة سعيد وهما “روحي” و”ليلة حبيبي” وقدم أغنية “سيدي منصور” مع صابر الرباعي، و”أم الخدود” مع محمد منير، وأغنيات فيلم “السلم والثعبان” كاملة مع خالد سليم.

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