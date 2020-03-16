رسالة قاسية من سارة نخلة عبر "إنستغرام"ا

وجهت الفنانة السورية سارة نخلة عدة رسائل لمتابعيها حول العلاقات الزوجية، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع "إنستغرام".

وقالت سارة نخلة في تدوينتها: "أحسن انتقام في الدنيا هو الانسحاب، مع أي حد كان غير جدير بالحب والثقة، ابعدي واحرميه من الضحكة الي كان بيضحكها معاكي، من الكتف الي كان بيسنده وقت ضعفه، سيبيله الذكريات وهي كفيلة تعرفه قيمتك حتى لو ما جاش يعترفلك إنه مفتقدك بس هو بينه وبين نفسه عارف أنه خسرك وبيحاول كل يوم يلاقي وحدة تشبهلك بس عمره ما هيعرف يعوضك عشان الحب الحقيقي في العمر مرة وصبرك عليه كان ألف مرة".

وأضافت: "بس خلاص مفيش حاجة بتدوم، حتى مامته إلى خلفته مش دايماله، امشي، يوم ما تلاقي انك ضحيتي كتير واديتي فرص كتير بس ما تقدرتيش امشي، ربنا كبير أكبر مما تتخيلي وبيعوض عوض كبير بيخليكي كل يوم تقولي انا ايه الي كان بيجبرني اني استحمل الحاجات الكتير دي وتوقفي قدام نفسك تقوليلها كنا فاكرين ان الي راح كويس بس طلع كويس انه راح".

وتابعت: "كل الي راحوا رجعوا بعد ما الأيام دارت بيهم بس لما رجعوا لاقونا حد تاني أقوى بكتير من الي كسروه زمان".

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وأشار بعض المتابعين أن سارة نخلة تقصد بذلك قصتها مع الفنان أحمد عبدالله محمود والخلافات التي دارت بينهما وبين والدته والتي وصلت لساحات المحاكم.

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