أحمد بتشان يطرح "بعد غيابه" على يوتيوب

طرح المطرب أحمد بتشان ثالث كليباته بعنوان "بعد غيابه"، وذلك من ألبومه الجديد، وهى من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، وهي انتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

وكان احمد بتشان طرح من قبل أكثر من كليب كان آخرهم "بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، وقبلها أغنية "لازم افهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم وحققت نجاحاً كبيراً.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم مع مجموعة من أهم صناع المزيكا فى مصر والوطن العربى، من الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنين فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

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