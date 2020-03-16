"الموسيقيين" تبحث أزمة تامر عاشور وسارة الطباخ الأحد

أكد علاء عامر، المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية، أن النقابة ستبحث شكوى المطرب تامر عاشور، ضد المنتجة سارة الطباخ، مالكة شركة "إيرث برودكشن"، يوم الأحد المقبل.

وأضاف عامر، أن النقابة ستطلع على تفاصيل التعاقد بين الطرفين، وستبحث في بنود التعاقد على كل المستويات التي يشملها العقد بينهما، وستعمل على الوصول لحل لهذه الشكوى.

يذكر أنه نشبت أزمة بين عاشور وسارة الطباخ في منتصف فبراير الماضي، حيث ألغى كل منهما متابعة الآخر عبر الحسابات الرسمية الخاصة بهما على تطبيق "إنستجرام".

وعلى جانب آخر، أعلنت غرفة صناعة السينما منذ فترة عن انتهاء الخلاف بين المنتجة سارة الطباخ والفنان محمد الشرنوبي، بعد شهور من المشاكل بينهما، حيث تم ذلك من خلال جلسة جمعت رئيس لجنة الشكاوى المنتج صفوت غطاس والمستشار القانوني للغرفة حسين هلال، والمدير التنفيدي للغرفة سيد شقرة، والمنتج محسن علم الدين.

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