شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان مع حسن شاكوش بعد الانتهاء من تصوير أغنية مسلسل البرنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان على نشر صور تجمعه مع المطرب الشعبي حسن شاكوش، عقب الانتهاء من تصوير أغنية مسلسل البرنس، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، من إنتاج شركة سينرجي للإنتاج الفني والسينمائي، عبر حسابه بإنستجرام.

وكتب رمضان على الصورة التي ظهر فيها بجوار شاكوش: "إمبارح انتهينا من أغنية شارع أيامي غناء حسن شاكوش، الأغنية الدعائية الأولى لمسلسل البرنس رمضان 2020 إنتاج تامر مرسى، تأليف وإخراج محمد سامى، ثقة في الله نجاح".

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مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.

وتشهد أحداث مسلسل "البرنس" الجديد، دخول النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث المسلسل الذى يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدر خلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصوير مشاهد السجن الأيام الماضية في الديكور الخاص به.

كما شارك النجم محمد رمضان، صورة من كواليس تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ونشر محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، اليوم الاثنين، صورته أثناء التصوير وهو يرتدي ملابس عامل بسيط يبدو عليه وكأنه عامل "نقاشة"، حيث ظهر بملابس عليها أثار البويات، وعلق قائلا: "رضوان البرنس من مسلسل البرنس رمضان 2020 ثقة في الله نجاح".

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.