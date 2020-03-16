شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الشريف فى استوديو المسلمى بسبب "النهاية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل النجم يوسف الشريف تصوير مشاهده فى مسلسل "النهاية"، اليوم الإثنين في ديكور باستوديو المسلمى، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ناهد السباعى وسهر الصايغ وآخرين من النجوم، ويستمر التصوير في نفس الديكور 3 أيام، وينتقل بعدها يوسف الشريف إلى ديكور آخر لاستكمال تصوير المشاهد الخارجية للمسلسل.

ويواصل مؤلف العمل عمرو سمير عاطف في كتابة الـ5 الأخيرة من المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، حيث انتهى عمرو من كتابة الـ 25 حلقة بشكل نهائي وسلمها للجهة المنتجة للعمل وهى شركة سينرجى، ويكثف مخرج العمل ياسر سامى عدد ساعات التصوير، ويستمر التصوير في نفس الديكور للانتهاء من تصوير المشاهد الداخلية في العمل لتسليم الحلقات الاولى والبدء فى عمليات المونتاج.

ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غياب عامين منذ تقديمه مسلسل "كفر دلهاب"، الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

مسلسل "النهاية – The end"، تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف بطل المسلسل للتكنولوجيا والتطور السريع الذى يتم بسرعة البرق، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار آخر، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.