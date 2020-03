شكرا لقرائتكم خبر عن المعارك مازالت مستمرة بين براد بيت وإنجلينا جولى بعد أكثر من 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تفاصيل حياة نجمي هوليوود براد بيت و إنجلينا جولي مازالت تشغل بال الكثيرين ، و ذلك بالرغم من انفصالهما منذ 3 سنوات ، حيث أكدت عدد من المواقع الفنية أبرزها " مياو" في تقرير أن إنجلينا جولي وبراد بيت مستعدان "للقتال حتى الموت" بشأن حضانة الأطفال .

وقال المصدر "إن انعدام الثقة والكره المطلقين تجاه بعضهما البعض يجعل كل واحد منهم أكثر تصميما على الخروج والمحاربة لوصول لهدفهم ، و يقول المصدر إن المال لم يكن هو المشكلة الحقيقية حتى يتم اتخاذ القرار النهائي ".

وعلى الرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات منذ اخذ قرار براد بيت وأنجلينا جولي إنهاء زواجهما المضطرب، إلا أنهما ما زالا يقاتلان بصرامة على حضانة أطفالهما ، و هناك اعتقاد أنه لا يوجد للوصول أي حل وسط بين الزوجين السابقين .

وحسب الموقع أن تفاصيل إجراءات المحكمة حول معركتهم ظلت سرية بسبب رغبة بيت البالغ من العمر 56 عاما وجولي البالغة من العمر 44 عاما في الحفاظ على خصوصية شئونهما الشخصية.

يذكر أنه كان آخر أعمال النجم براد بيت هو فيلم "Once Upon a Time in Hollywood" ، وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو دي كابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.