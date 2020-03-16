شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الغفور ترتدى الكمامة بالخطأ.. ومتابعوها ينبهونها لتعديلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها، عبر حسابها على إنستجرام بصورة لها مع نجلها، وظهرت ريهام مع نجلها في الصورة يرتديان الكمامات خوفا من فيروس كورونا، وطالبت ريهام من متابعيها الجلوس في المنزل حماية و عدم النزول إلى الشوارع .

وكتبت ريهام على الصورة، قائلة:" حاولوا تجلسوا في المنزل حماية من كورونا، فالله خير حافظاً، ملحوظة عدلت الماسك خلاص ماتقلقوش"، ونالت الصورة إعجاب العشرات من متابعيها.



ريهام عبد الغفور

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وحرص عدد كبير من الفنانين ارتداء الكمامات حماية لهم من فيروس كورونا، ونشر الصور عبر حساباتهم على إنستجرام، وتواجدت الفنانة فيفى عبده في إحدى الطائرات و هي ترتدى " الكمامة " خوفا من فيروس كورونا، و رفعت فيفى شعار جديد لمواجه الفيروس وهو " كورونا خمسة مكرونا"، بدل من شعارها القديم " خمسة مواااااه"، ونال الفيديو إعجاب العديد من متابعيها.

وظهرت الفنانة ماجى بوغصن مرتديه "كمامة" خلال تواجدها فى أحد المطارات، خوفا من فيروس كورونا، جاء ذلك أثناء استعدادها للسفر إلى دبى، وشاركت ماجى جمهورها بمجموعة صور لها عبر حسابها على تويتر، وكتبت عليها قائلة:" إلى دبى ".

كما ظهرت الشقيقتان دنيا و إيمى سمير غانم، مرتديتان "كمامة" خلال تواجدهما فى المطار خوفا من فيروس كورونا، وشارك الفنان و المنتج هشام جمال جمهوره عبر خاصية ستورى بصورة على طريقة السيلفى مع دنيا وإيمى في المطار، وكتب عليها:" تفتكروا مين"، نظرا لارتدائهما كمامات ونظارات، وقامت دنيا بإعادة نشرالصورة وكتبت عليها:" إحنا"، ليرد عليها جمال، قائلا:" ليه قلتى يا دنيا مكانتش باينه خالص".

وظهر الفنان محمد محسن، وزوجته الفنانة هبة مجدى، مرتديان "كمامة" خلال تواجدهما فى مطار القاهرة الدولى، وذلك قبل سفرهما للخارج.