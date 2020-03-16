شكرا لقرائتكم خبر عن سمر تطرح أغنيتها الجديدة "بنت الأصول" على يوتيوب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة سمرأغنية جديدة لها تحمل اسم "بنت الأصول"، والتي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب في لبنان، وهى من كلمات الشاعر رضا المصري، وألحان الموسيقار فارس فهمي، وتوزيع أشرف البرنس، وتحت قيادة المخرج إليو الشايب، والتى تعاونت معه في أغانى سابقة لها.

وتعيش سمر حالة من النشاط الفني، بعد طرحها عدد كبير من الأغاني التي تعاونت فيها مع كبار الملحنين والموزعين والشعراء، ونالت إعجاب الجمهور، وكان آخرها أغنية" محبوبة"، والتى حققت نسب مشاهدة عالية.

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يذكر أن آخر أغنية لسمر أغنية "محبوبة" من كلمات سلمي رشيد، وألحان مصطفي شكري، وتوزيع مونتي وتقول كلمات الأغنية " اللي مثلي محبوبة دقات قلبا محسوبة وبخفه روحا وأسلوبه بتطير عقل اللي يشوفا، معجب فيني.. حاكيني بأسم الدلع ناديني تهجر.. بهجر.. لو ناسيني انا قلبي ادري بظروفا اللي مثلي تتدلع، وعيونك تعشقها اللي مثلي تتمنع بس ما في حد يعلقها انا لو سويتلك ملعوبه من لحظه تصيبك غيبوبه، بتغمض عينك يا ويلي لو تبعد ويش عليا بتزيد اشواقي بيا .







