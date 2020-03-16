شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق هاشم: 20 حلقة جاهزة من "وصل أمانة" ومشاركة فنانين كضيوف شرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف السيناريست فاروق هاشم أنه انتهى بصحبة زميله السيناريست مصطفى عمر من كتابة 20 حلقة من أحداث مسلسل "وصل أمانة" الذى يقوم ببطولته الفنانان على ربيع ومصطفى خاطر والمقررعرضه في شهررمضان المقبل، مضيفاً أنهما يعملان على كتابة الـ 10 حلقة للانتهاء من السيناريو بالكامل مع بداية شهرابريل المقبل.



فاروق هاشم

وأشار هاشم لـ"الخليج 365" أن فكرة المسلسل كوميدية وتدور في حلقات منفصلة متصلة حول شابين عاطلين متورطين في إمضاء إيصالات أمانه ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون، مضيفاً أن الأحداث تعتمد على ظهور أكثر من نجم كضيف شرف خلال الحلقات نظراً لطبيعة العمل وخلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن الفنانين المشاركين كضيوف شرف.

مسلسل "وصل أمانة" إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهم مسلسلين من بطولته في العامين الماضيين.



فاروق هاشم ومصطفى عمر

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وعرض لمصطفى خاطر فى رمضان الماضى "طلقة حظ" تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك فى بطولته أيتن عامر، هبة مجدى، محمد أنور، خالد أنور، إيمى سالم، ميرنا نور الدين، رانيا شاهين، وياسر الطوبجى، أحمد ماهر، انعام سالوسة، محمود حافظ وحسنى شتا ومحمود فارس لمياء كرم وضيوف الشرف أحمد فهمى وجيهان خليل ومحمد على رزق.

أما على ربيع فعرض له فى رمضان الماضى مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحى عبد المقصود وشريف يسرى وإخراج وائل إحسان وبطولة على ربيع، صابرين، صلاح عبد الله، كريم عفيفى، سهر الصايغ، ولاء الشريف، طارق عبد العزيز، أحمد خالد صالح، خالد عليش، خالد كمال، محمد محمود.