شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يقدم نصائح لمتابعيه لتفادى الإصابة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان اللبناني راغب علامة، عدة نصائح لمتابعيه عبر تويتر، لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد، عن طريق غسل اليدين بالماء والصابون، والبقاء على مسافة آمنة من أي شخص يعاني من أعراض مرضية، قائلاً: "بالوعى بنواجه كورونا".

وقال راغب علامة في تغريدة عبر تويتر: "بالوعي بنواجه كورونا بالوقاية فينا ننتصر على هذا فيروس الخطير أكيد فينا، بالمحافظة على نظافتنا وغسل اليدين بالماء والصابون، البقاء على مسافة آمنة من أي شخص يعاني من أعراض مرضية، تجنّب الأماكن المغلقة و المكتظة، عدم لمس أزرار المصاعد، مسكات الأبواب. والتعقيم الدائم".



راغب علامة

وشارك الفنان اللبنانى الكبير راغب علامة، فى حملة خليك بالبيت، التى أطلقها إعلاميين لبنانيين لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال راغب فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر ،"‏يبقى الإعلام اللبنانى الدرع الحقيقى والفعال فى قضايانا لذلك ادعم حملة إعلاميى لبنان تحت شعار خليك بالبيت للحد من انتشار وباء كورونا بمبادرة من باتريسيا هاشم".

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ومن جهة أخرى، كان قد أكد سعد الحريرى، رئيس وزراء لبنان السابق، أن وضع لبنان فى التعامل مع كورونا لا يحتمل المزايدات، مشددا على ضرورة استنفار كل الجهود بالدولة والمؤسسات الصحية والمجتمع الأهلى لمكافحة وباء كورونا.

وقال الحريرى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر ،"‏الوضع لا يحتمل أى مزايدات والتعامل مع الكورونا يتطلب أقصى الجدية، الاخطاء التى حصلت أصبحت خلفنا وأمامنا فقط استنفار كل الجهود بالدولة والمؤسسات الصحية والمجتمع الأهلى لمكافحة الوباء".

وتابع: "‏خطر الفيروس لا يعمل على الهوية الطائفية والسياسية واذا كانت الضرورات الصحية تستدعى اجراءات صارمة لضبط المعابر البرية واعلان الحجر على حى او منطقة يثبت فيها وجود الوباء فلا يجوز التردد .. العالم اعلن حالة طوارئ من اميركا الى الصين وايطاليا"، وقال "المطلوب عزل القرارات الحكومية عن السياسة.. و‏بالمناسبة تحية للجهاز الطبى ولكل العاملين فى مستشفى رفيق الحريرى الجامعى ولفرق الصليب الاحمر اللبنانى وكافة المؤسسات الصحية التى بادرت لاقامة اجنحة مخصصة لمكافحة الوباء".

وفى سياق متصل أعلنت السلطات الصحية اللبنانية الخميس الماضى ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 3 حالات، جاء ذلك بحسب ما نقلته قناة العربية، وكانت السلطات الصحية فى لبنان، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حالة وفاة ثانية جراء الإصابة بفيروس كورونا، جاء ذلك بحسب ما ذكرته قناة العربية فى خبر عاجل، كما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك عدد إجمالى الإصابات إلى 59 إصابة.