شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقاءه بريتا ويلسون..ريتشارد ويلكينز مصاب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر اسم المذيع الشهير ريتشارد ويلكينز المواقع العالمية وذلك بعد الكشف عن إصابته بفيروس كورونا ، و جاء ذلك بعد أيام من لقاءه مع النجمة العالمية ريتا ويلسون زوجه نجم هوليوود الشهير توم هانكس، و حسب موقع " ديدلاين " أن المذيع لبالغ من العمر ( 65 عاما ) التقي بريتا ويلسون في دارأوبرا سيدني في 8 مارس الماضي .

و كان في11 مارس الماضي تم الكشف لأول مرة أن اختبار ويلسون وهانكس إيجابيًا للفيروس كورونا ، مما أدى إلى عزل الزوج ذاتيا في محاولة لوقف انتشاره.

يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم و المشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب " فيروس كورونا " كذلك عدد من المهرجانات ، و ابرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير و الذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا ، و لنفس السبب تم تأجيل مهرجان " COACHELLA " الشهير حتي شهر أكتوبر القادم .

كما كشف القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " بدءا من امس السبت وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشار وباء فيروس كورونا .