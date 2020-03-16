شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. توم هانكس توقع دخوله فى عزلة بسبب مرض فى فيلم له قبل 13 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوماً ما عرف مسلسل سيمبسون بقدرته الغريبة على صحة توقعاته فى كثير من الأمور بمختلف المجالات، مما جعل الكثيرين يصفوه بأنه عمل قادم من المستقبل بسبب قدرته العجيبة على توقع أمور مثل تولي ترامب رئاسة أمريكا وخسارة البرازيل بنتيجة قاسية على أراضيها بمونديال 2014 مثلما حدث بخسارتهم بسباعية من المانيا وغيرها من الأمور.

توقعات مسلسل سيمبسون لم تتوقف إلى هذا الحد حيث تصدرت المشهد مرة أخرى، من خلال النجم توم هانكس الذي أصيب بفيروس كورونا.. وذلك بعدما كشف المسلسل قبل سنوات إصابة توم هانكس بفيروس بمثابة وباء يجوب العالم بأسره ثم يضطر توم هانكس على إثره للعزلة الذاتية بعد إصابته بالفيروس الذي أكد المسلسل انطلاقه من اليابان عكس ما حدث بانطلاقه من الصين.

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بداية تنبأ المسلسل بالفيروس التاجي جاءت ضمن حلقة باسم Marge In Chains وتم بثها عام 1993، وبعد ذلك وخلال أحداث فيلم The Simpsons Movie الذي تم طرحه عام 2007، ظهر هانكس كضيف شرف وهو يقول "هذا هو توم هانكس ... إذا رأيتني شخصيا، من فضلك، دعني وشأني".

وهو المقطع الذي يراه كثيرون ملائماً للحالة الذي يعيشها توم هانكس حالياً، بعدما أصيب بفيروس كورونا هو وزوجته مما اضطرهم للدخول في حجر صحي حتي الشفاء من المرض.