شكرا لقرائتكم خبر عن بالكمامة.. صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس يتحدان فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية صوفى تيرنر، جمهورها، بصورة لها بصحبه زوجها المطرب العالمي جو جوناس، وهما يشاركان في مواجهة تفشي فيروس كورونا، ويرتديان القناع الطبي داخل سيارتهما.

ونشرت تيرنر الصورة التي ظهرت فيها مع زوجها عبر الاستوري الشخصي لها، مطالبة الجميع باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة تفشي الفيروس المستجد.

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صوفى تيرنر وزوجها جو جوناس

وفى تصريحات لـ "تيرنر"، عن أول لقاء جمعها بزوجها الحالي المطرب جو جوناس، قالت إنها تقابلت معه في حانة وأنها كانت تعتقد أنه "اخرق" ومتعدد العلاقات النسائية وكانت تخاف منه، لذلك قامت بجمع كل أصدقائها الرجال وذهبت إلى لقائه، وأوضحت تيرنر أنها رقصت معه ثم اتخذا ركنا هادئا في البار وتحدثا لساعات طويلة وتغيرت وجهة نظهرها تجاه.

وكانت عدد من التقارير الإعلامية الأجنبية كشف عن حمل صوفي تيرنر في مولودها الأول من زوجها المطرب جو جوناس وهو ما ذكرته مصادر حصريًا مؤكدة لعدد من المواقع الإخبارية الفنية ومنها موقع جاست جيرد.

نجمة Game of thrones صوفى تيرنر وزوجها جو حوناس احتفلا بزفافهما في فرنسا وهو حفل الزفاف الثاني لهما، حيث احتفلا بزفافهما من قبل في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، فيما قاما الدى جى ديبلو بمشاركة الفيديو مع الجمهور على مواقع السوشيال ميديا.