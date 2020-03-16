شكرا لقرائتكم خبر عن محمد لطفى يكشف عن الصورة الأولى لشخصيته فى مسلسل " النهاية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان محمد لطفى تصوير مشاهده في مسلسل "النهاية"، فكرة وبطولة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج سينرجى ومقررعرضه في السباق الرمضانى المقبل، وكشف لطفى عن أول صورة له بالشخصية التى يقدمها فى العمل حيث ظهربشكل غريب وبدت على وجهه علامات حرق.





مسلسل "النهاية" تعتمد فكرته فى إطارالخيال العلمى إذ تدورأحداثه فى 2121 أى بعد 100 سنة من الآن، ويشارك فى بطولته إلى جانب يوسف الشريف كلاً من عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وسهر الصايغ وناهد السباعى ومحمود الليثى وعدد آخرمن الفنانين حيث يضم العمل أكثر من 100 شخصية خلال الأحداث.

وبدوره يواصل مؤلف العمل عمرو سميرعاطف كتابة الـ 5 الأخيرة، بعدما انتهى عمرومن كتابة 25 حلقة كاملة تم تسليمها إلى الشركة المنتجة.

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ويعود النجم يوسف الشريف بمسلسل "النهاية - "The End" إلى الدراما الرمضانية للمنافسة به في موسم رمضان المقبل، بعد غيابه عامين منذ تقديمه مسلسل "كفردلهاب" الذي شارك فى بطولته روجينا، ومحمد رياض، وسهرالصايغ، رامز أمير، وسامى مغاوري، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامرمرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.

ومن ناحية أخرى يشارك محمد لطفى في فيلم "العنكبوت"، للنجم أحمد السقا ومنى زكى، وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

"العنكبوت"، من بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين، بالإضافة إلى كل من الفنان محمد لطفى والفنان أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة يسرا اللوزى والفنانة ريم مصطفى والعمل من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.