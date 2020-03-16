يسرا في مدينة الإنتاج الإعلامي من أجل دهب عيرة

وبيومي فؤاد وخالد سرحان، ومن المقرر أن يستمر التصوير بالمدينة لمنتصف الأسبوع المقبل لتنتقل بعدها أسرة المسلسل إلي ديكور جديد.
استكملت اليوم الفنانة يسرا تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "دهب عيرة" في مدينة الإنتاج الإعلامي بعد الانتهاء من تصوير عدد كبير من المشاهد الخارجية في منطقة المعادي.
وجمعت مشاهد مدينة الإنتاج الإعلامي بين يسرا وجومانا مراد
وتجسد يسرا في المسلسل دور سيدة تعملعلى مشكلات أشقائها، غير أن ذلك الاهتمام يأتي على حساب ابنها الوحيد الذي تفاجأ بإدمانه المخدرات، وتتوالى الأحداث في إطار تشويقي.
مسلسل "دهب عيرة" تأليف أمين جمال وأحمد عادل، إخراج سامح عبدالعزيز، ويشارك في البطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، بيومي فؤاد وخالد سرحان.
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