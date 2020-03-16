أمير رمسيس يبدأ مونتاج فيلم حظر تجول



انتهي المخرج أمير رمسيس من تصوير جميع مشاهد فيلمه الجديد (حظر تجول) المقرر طرحه بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة.

وقال المخرج أمير رمسيس إنه انتهى من تصوير مشاهد الفيلم كاملة، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ نهاية الأسبوع عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.. مشيرا إلى أن الفيلم ليس له علاقة بالسياسة، وأنه فيلم اجتماعي.

فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأحمد مجدي وأمينة خليل وكامل الباشا، ويشهد عودة النجمة إلهام شاهين إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات. الفيلم كاملة، مضيفا أنه من المقرر أن يبدأ نهاية الأسبوع عمليات المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية.. مشيرا إلى أن الفيلم ليس له علاقة بالسياسة، وأنه فيلم اجتماعي.فيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأحمد مجدي وأمينة خليل وكامل الباشا، ويشهد عودة النجمة إلهام شاهين إلى السينما، بعد غياب استمر لأكثر من ثلاث سنوات.

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