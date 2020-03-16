شاهد .. كريم عبد العزيز يرد علي مروجي الشائعات

وجه النجم كريم عبد العزيز رسالة شديدة اللهجة إلى مروجي الشائعات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وصرح كريم عبد العزيز، قائلًا: بعد إذنكم كفاية إشاعات وبلاش نرددها في مصادر رسمية للمعلومات بلاش ننشر من غيرها ، أنتم مش متخيلين كمية الذعر اللي بتعمله الإشاعة وقلوب الأمهات اللي بتتحرق خوفاً علي أولادها رفقاً بقلوبهم .. الخير في البلد دي

كثير جداً ومش بيخلص ولا هيخلص فبلاش التكالب والأزدحام علي المولات والسوبر ماركت.

وأضاف كريم قائلًا: البلد دي مذكورة في القرآن وربنا حافظها وحافظ أهلها وبإذن الله أزمة وهتعدي زي ما عدينا كتير غيرها .. الأمل في ربنا مش بيخلص خلوا إيمانكم بربنا كبير وخدوا بالأسباب والتزموا بالتعليمات وبلاش تجمعات وحافظوا علي تعقيم إيديكم أول بأول والبسوا الكمامات

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مش وقت نخاف إن حد يهزر أو يتريق علينا صحتك بالدينا وأهم من المظاهر لأن كلنا في مركب واحدة وبإذن الله هنوصل بيها لبر الأمان .. الله هو الحافظ.

يذكر أن النجم كريم عبد العزيز ينتظر عرض فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشاركه البطولة كل من دينا الشربيني، ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، مجدي البحيري، كريم عبد الخالق، أحمد فهمي، أحمد حلاوة، شيماء سيف، عمرو عبد الجليل، مصطفى قمر، أمير كرارة، عارفة عبد الرسول، نيللي كريم، محمود حميدة، غادة عادل، محمد ثروت.