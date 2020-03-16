المركز الثقافي الأسباني يخفض دوراته 50% بسبب كورونا

أعلن معهد ثربانتس بالقاهرة (المركز الثقافى الإسباني) غلق أبوابه اعتبارا من اليوم، ولمدة أسبوعين؛ بما يتماشى مع توجيهات الحكومة للمدارس والجامعات، وأضاف المعهد أنه يمكن للطلاب الذين بدأوا الدورات أن يستكملوها عن بعد عبر

شبكة الإنترنت تحت إشراف مدرسيهم، وسيتم إخطار الطلاب اليوم بالخطوات التى يجب اتباعها.وأوضح أن هؤلاء الطلاب سيحصلون على تخفيض بنسبة 50% عند تسجيلهم فى الدورة المقبلة، مع إمكانية الحصول على تخفيضات أخرى.

كما أعلن المعهد الفرنسى بمصر (المركز الثقافي) إغلاق كافة فروعه (المنيرة- الشيخ زايد - مصر الجديدة- القاهرة الجديدة- الإسكندرية ) حتى يوم الأحد 29 مارس الجارى، وذلك فى ضوء القرارات الخاصة بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا.