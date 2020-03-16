فيديو.. أحمد العوضي يستعرض مهاراته القتالية

نشر الفنان أحمد العوضي مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور الفيديوهات الشهير "انستجرام".
ظهر "العوضي" في الفيديو يتدرب على حمل السلاح ويقوم ببعض حركات الأكشن التي يتميز بها في الكثير من أعماله.
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ويشارك الفنان أحمد العوضى كضيف شرف في مسلسل "حكايات بنات 4" ، والمقرر عرض أولى حلقاته السبتالمقبل على قناة ON، من بطولة ميرنا نورالدين هاجر أحمد و هند عبد الحليم وأسماء جلال، ويظهر العوضى في 3 مشاهد فقط، ويقدم نفس شخصية مازن همام التى قدمها العام الماضى، حيث يقدم سباق سيارات ضمن أحداث المسلسل، حيث تواصل بطلات العمل التصوير بشكل يومى لإنهاء أكبر قدر من الأحداث قبل بدء العرض على أن يستمر التصوير بالتزامن مع عرض الحلقات على قناة.ON
وعلى جانب آخر، يشارك أحمد العوضى في بطولة مسلسل "الاختيار" للنجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، عن قصة أسطورة الصاعقة أحمد المنسى، حيث يجسد العوضى شخصية الإرهابى "عشماوى"، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، ويشارك في بطولته كل من محمد رجب، صلاح عبد الله، آسر ياسين، إياد نصار، وأخرون.
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