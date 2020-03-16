خاص الفن - مها المصري: لا تستهتروا بفيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - استغربت الممثلة السورية ​مها المصري​ استهتار البعض من انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر إطلاق النكات والتقليل من أهمية انتقاله بعدم الأخذ بالاحتياطات اللازمة.

وطالبت الجميع بالانتباه وتنفيذ التعليمات اللازمة للنظافة والتعقيم، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تمنع انتقال هذا الفيروس الخطير.

وأثنت على الإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية، والكرة أصبحت في ملعب المواطن الذي يجب عليه تنفيذ كافة التعليمات، وحمدت الله أنه لم تسجل في سوريا أي إصابة بهذا الفيروس.

ويشار إلى أن مها المصري ستطل خلال رمضان بمسلسل سوري واحد هو "بروكار".

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