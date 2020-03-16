هذا ما طلبته لطيفة من المتابعين

ميرنا وليد - بيروت - دعت الفنانة ​لطيفة التونسية​ المتابعين بأن يكونوا ايجابيين رغم الأخبار السيئة التي نسمعها يوميا.

وكتبت لطيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "مع كل الاخبار المخيفة المفزعه الحزينه في العالم كله ياريت نكون ايجابيين ومتفاءلين وكلنا ثقه في الله سبحانه الخالق .وخلينا ما نقول لبعض غير اخبار حلوه وايجابية".

إشارة إلى أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنيتها "أدي عقد" عبر يوتيوب.

وتلاقي لطيفة نجاحاً كبيراً في ألبومها الجديد الذي قدمته بالتعاون مع العديد من الشعراء، وفيه تنوع بالأنماط الغنائية واللهجات المتنوعة.

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