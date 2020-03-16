راشيل الحسيني ليست مصابة بـ كورونا وهذا ما حصل معها

ميرنا وليد - بيروت - بعد تداول مقطع فيديو ظهرت فيه مراسلة قناة "الجديد" ​راشيل الحسيني​ وهي تتعرض للإغماء خلال نقلها لرسالتها من أمام الحدود اللبنانية السورية في منطقة المصنع، وهو الأمر الذي أثار حالة من القلق حول إصابتها بفيروس كورونا، أصدرت إدارة المحطة بياناً أشارت فيه إلى أن الحسيني سقطت أرضاً بعد شعورها بدورا وانخفاض في ضغط الدم.

وأضافت:"الحسيني نقلت على الفور الى المركز الصحي التابع لوزارة الصحة عند الحدود لإجراء الفحوصات اللازمة وأفاد الطبيب المعالج بأن الزميلة الحسيني ليس لديها أي عارض من عوارض كورونا حيث أن حرارتها طبيعية وعاد ضغطها معتدلاً غير أنها عانت من ارهاق شديد ورهاب تسبب لها بدوران وحالة اغماء".

وتابعت: " لكن إدارة الجديد وحرصًا على سلامتها وحرصاً منها على سلامة الزميلة الحسيني وكل من تواصلت معهم من الزملاء في الايام الأخيرة ستقوم بإجراء فحص فيروس كورونا للزميلة الحسيني والزميل المصور الذي كان برفقتها ايلي أبو عسلي، وبعد إجراء الفحوصات سوف يخضع الزميلان لفترة عزل تمتد الى 18 ساعة بانتظار ظهور النتائج".

وتمنت الإدارة " لكل الزملاء دوام الصحة"، مؤكدة "انها تحرص على اتخاذ كافة التدابير المؤدية الى السلامة والوقاية وقد اتبعت لائحة برتوكولات ملزمة للزملاء في المؤسسة حفاظًا على سلامة الجميع وتحرص على التدقيق بهذه الإجراءات الصحية والتعقيم لدى الإشتباه بأي عوارض مرضية".