زاهي صفية يدعم حملة "خليك بالبيت" بأغنية خاصة-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أطلق الفنان اللبناني ​زاهي صفية​ أغنية جديدة بعنوان "خلينا بالبيت" دعماً منه لحملة "خليك بالبيت" التي أطلقها مؤخراً مجموعة من الفنانين والإعلاميين اللبنانيين من أجل حثّ المواطنين على البقاء في منازلهم لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

ويقول مطلع الأغنية التي هي من كلمات ربيع راجع وألحانه، خلينا بالبيت، لو بتحب اهلك، امك وبيك اختك وخيك ماتبوسن هلق، لو حتى حبيبتك، رفيقك ورفيقتك وستك وجدك ماتشوفن هلق، خلينا بالبيت هالفترة البيت بيحمينا، حتى نكون قراب بكرا ونحمي اهالينا، هالمرض خطير كتير مابدو استهتار، ياعالم ناموا بكير خلي الليل يروح، ويرجع يجي نهار.

ويتمنى زاهي من هذه الأغنية التي تُرجمت إلى " الإنكليزية ، الفرنسية ، والإيطالية " أن تصل لكل بيت في الوطن العربي والعالم وتساهم في توعية الكثيرين من جيل الشباب الذي لا يعي خطورة ما نمر به جراء هذا الفايروس الخطير .

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