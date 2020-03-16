تايلور سويفت تحذّر المتابعين وتُرشدهم

ميرنا وليد - بيروت - طلبت النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ من المتابعين أن يلغون جميع خططهم ويعزلون أنفسهم في المنزل بسبب فيروس كورونا، واتباع كافة التدابير الوقائية للحدّ من انتشار هذا الوباء الخطير، مضيفة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "عليكم أن تأخذوا هذا الأمر بجدية".

ونال منشورها رواجا كبيرا بين المتابعين.

الجدير ذكره ان ​​تايلور سويفت كانت قد تبرعت مؤخرا بمبلغ مليون دولار، لمساعدة ضحايا الأعاصير المدمرة، التي أودت بحياة 24 شخصاً في أجزاء من مدينة ناشفيل، و وسط ولاية تينيسي الأميركية.

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