خاص الفن- نورهان: "أقضي وقتي بمشاهدة المسلسلات ووزني زاد"

ميرنا وليد - بيروت - ككل الناس، يقضي بعض الفنانين وقتهم حاليا بالمنزل من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي حديث خاص مع موقع "الفن" سألنا الفنانة اللبنانية ​نورهان​ كيف تقضي وقتها حاليا وقالت: " أقضي وقتي في المنزل اتابع عدد كبير من المسلسلات واعتقد ان وزني زاد بعد قضاء هذا الوقت كله بالحجر المنزلي ."

وتابعت:"وبالوقت نفسه ابحث عن بعض المشاريع الخاصة بالمواد الطبيعية التي سأقوم بها انا وصديقتي بالفترة المقبلة . واتمنى ان ينتهي هذا الكابوس قريبا .

وكان عدد كبير من الفنانين قد أجلوا اعمالهم الفنية بسبب تفضي فيروس كورونا الذي زرع الخوف في كل جميع أنحاء العالم.

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