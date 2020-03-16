حقيقة إصابة محمد حماقي بفيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 06:55 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية شائعة حول إصابة الفنان المصري ” محمد حماقي ” بفيروس كورونا المستجد .
الأمر الذي أثار قلق وتساؤلات متابعيه حول حقيقة هذا الأمر والاطمئنان على وضعه الصحي .
فخرج محمد حماقي في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري لينفي كل ما تردد عن إصابته بالفيروس بعد إجرائه لتحليل فيروس كورونا وظهور النتيجة إيجابية .
وأكد حماقي إنه بصحة جيدة ويمكث في منزله وقال : ” أنا قولت اطمنكم بنفسي ده مش حقيقي خالص .. أنا في البيت كويس معنديش مشكلة .. بشكركم على اهتمامكم وبطمنكم وانصحكم تخليكم في البيت متخرجوش غير للضرورة وتحاولوا تلتزموا بالإجراءات الوقائية على قد ما تقدروا خليكو في البيت ” .
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