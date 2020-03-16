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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ينقذ تشردّ فنان كويتي شهير من معاناته والان مع التفاصيل
الإثنين 16 مارس 2020
رائد الأغنية الكويتية عباس البدري
أثارت مأساة رائد الأغنية الكويتية عباس البدري تعاطف الشارع الكويتي بعدما تشرد في الشوارع وفقد منزله وتخلى عنه أقربائه، فلم يجد إلا سيارته لتأويه.
وتداولت الصحف الكويتية معاناة عباس البدري إذ لم يعد لديه أي دخل ليقتات منه، في الوقت الذي تخلت عنه حتى جمعية الفنانين الكويتية، لكن وزارة الشؤون الاجتماعية تولت مساعدة البدري وأهدته حياة كريمة مرة أخرى.
وبعدما تفاعل العديد مع قصة عباس البدري وأثار الفيديو المنتشر له على وسائل التواصل الاجتماعي عواطف الجماهير، تدخلت هناء الهاجري، الوكيل المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية وعبدالله الحمدان، مدير العلاقات العامة الذي حرص على وصول قصة معاناة البدري للمسؤولين وفقًا لصحيفة الأنباء الكويتية.
وعبر عباس البدري عن سعادته الغامرة بانتهاء معاناته الطويلة بعدما عرف الجميع بقصته.
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