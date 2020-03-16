تامر حسني ينتقد "عدم الالتزام" باجراءات الوقاية من كورونا: دا وباء عالمي مش وقفة العيد

الإثنين 16 مارس 2020

تامر حسني

وجه الفنان تامر حسني انتقادا مباشرا للمجتمع المصري، بسبب عدم التزامه بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لضمان عدم تفشي فيروس كورونا.



لافتا إلى أن منح الطلاب أجازة لمدة أسبوعين من الدراسة كان بهدف تفعيل "الحجر الصحي الاختياري داخل المنزل" وليس بهدف الخروج للمتنزهات والتسوق.

تامر علق على ظاهرة هجوم عدد كبير من المواطنين على السوبر ماركت الكبرى في مصر، وانتشار طلاب المدارس والجامعات في المولات والشوارع عبر حسابه بموقع الفيس بوك قائلا: احنا أخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض و ُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم ازاي بعض الناس واخدين الموضوع هزار واجازه وفسح وزحمه رهيبه عادي في الاماكن العامه ومخرجين ولادهم.

وأضاف: اه نشتري اللوازم المنزليه بهدوء والمقتدر ياريت يأمن الغير مقتدر الظروف الجايه اصعب لو ملتزمناش للي مش واخدين بالهم يا جماعه دا وباء عالمي مش وقفة العيد و حرصنا دا لما يتنفذ بشكل منظم مش بطريقة هلع و خوف هيخلينا نخلص منه ان شاء الله بدري جداً”.

Advertisements

تابع قائلًا: والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيوميه انهم يحافظوا الفتره دي على اجورهم وًمراعات ظروفهم و التجار ميغلوش الأسعار حرام دا المفروض نخفض عشان مصلحة الجميع خصوصاً في ادوات التعقيم و تكونوا واخدين كامل الحذر في الوقايه من الإحتكاك بكل شيء اثناء التسوق و رجاء متنسوش الغير قادرين ربنا يحفظكم و يحفظنا جميعاً.

يذكر أن تامر كان أول مطرب مصري يستجيب لقرار رئيس الوزراء بمنع إقامة أية فعاليات تضم تجمعات جماهيرية، وأعلن الغاء كل حفلاته الغنائية خلال شهري مارس وإبريل.

وكتب تامر عبر صفحته الشخصية بموقع الفيس بوك: حرصا على السلامة العامة للمجتمع وتماشيًا مع الاجراءات الاحترازية لجمهورية مصر العربية بوقف كافة الحفلات والتجمعات، بشكرهم كل الشكر على هذا القرار السليم حرصا على مصلحة الناس.

وأضاف: تم تأجيل كافة الحفلات القادمة والمحددة في كل من شهر مارس وشهر ابريل ٢٠٢٠ ونرجو من الجميع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية للحفاظ على سلامه الأفراد والمجتمع.