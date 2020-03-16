جمهور ياسمين صبري يصطاد أبو هشيمة بعد أول تعليق منه على صورتها

الإثنين 16 مارس 2020

ياسمين صبري

تفاعل الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة للمرة الأولى مع خطيبته الفنانة ياسمين صبري ووضع قلبا كعلامة اعجاب على أحدث صورة لها بموقع إنستقرام.



وتلقى أكثر من 1230 تعليقا من عشاق ومتابعي خطيبته تنوعت ما بين الحسد والتهنئة والنصيحة بضرورة الحفاظ على النجمة باعتبارها فتاة أحلام أغلب الشباب المصري.

أحمد أبو هشيمة، الزوج السابق للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي كشف مؤخرا عن حدوث الخطوبة رسميا في أجواء عائلية ضمت اسرة الفنانة ياسمين صبري.

واختار أن يكون تفاعله الأول مع صورة للنجمة المصرية تردد أنه من قام بتصويرها أثناء تواجده مع خطيبته في أمريكا، وانهالت التعليقات التي تبارك للثنائي على الخطوبة وتطلب معرفة موعد الزفاف، وقال له أحدهم: خد بالگ منهاا انت اخدت كراش شباب مصر، ولم تخلو التعليقات من الحسد!!

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يذكر أن أبو هشيمة أعلن بشكل رسمي عن العلاقة التي تجمعه بياسمين صبري، وكشف عن تقديم الشبكة وأعلن الخطوبة مؤكدا أن الاحتفال جرى في أجواء عائلية فقط اقتصرت على عدد محدود من الأهل والأقارب للأسرتين، على أن يتم الاعلان عن تفاصيل الزفاف في الفترة المقبلة.

وأشار رجل الأعمال البارز إلى أنه تعرف على ياسمين منذ ثلاثة شهور فقط في ظروف لا يمكن أن يصدقها أحد، ورفض التعليق على خاتم الألماس الذي أهاده لياسمين بمناسبة الخطوبة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثنائي أبو هشيمة وياسمين من حفل الخطوبة، مع مفاجأة وهي ارتداء صبري لفستان يطابق اطلالة هيفاء وهبي في حفل خطوبتها على أبو هشيمة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بمشاركة الصورتين مع تعليقا كوميدية تساءلت حول سر عشق الملياردير المصري لفساتين التايجر وهل احتفظ بالفستان التي ارتدته هيفاء وهبي وطلب من ياسمين ارتدائه في حفل الخطوبة؟ أم أن الأمر مجرد صدفة غير مخطط لها.

كما توقف البعض الآخر أمام تشابه آخر بين ياسمين صبري وهيفاء وهبي وهو وجود شامة بالوجه بنفس المكان تقريبا، ليلمح البعض بأن أبو هشيمة وجد في ياسمين صبري نسخة أخرى من زوجته السابقة هيفاء وهبي.