جاد شويري يعزل نفسه في منزله.. فهل أصيب بفيروس كورونا في باريس؟

الإثنين 16 مارس 2020

جاد شويري

يبدو أن كليب كارول سماحة للمخرج اللبناني جاد شويري "مش هعيش" مثيراً للجدل منذ تصويره وبعد إطلاقه، فخلال تصويره حققت الشرطة مع كارول سماحة لظنها أن مشهد انتحارها الفني،محاولة انتحار حقيقية.



والآن تسبب هذا الفيديو كليب بحجر مخرجه صحياً في منزله للإشتباه بإصابته بفيروس كورونا في فرنسا،فهل أصيب به فعلاً؟

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وبدأت الشكوك تثار حول إصابة جاد الشويري بفيروس كورونا بعد إصابته بالخوف والقلق الشديدين بعد عودته من فرنسا خلال اليومين الماضيين، حيث كان يقوم بتصوير فيديو كليب أغنية "مش هعيش"، لمواطنته الفنانة كارول سماحة في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

وأعلن جاد شويري إصابته بأعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بعدما عانى من السعال والصداع، وهو ما جعله يهرع إلى أحد المستشفيات في العاصمة اللبنانية بيروت، مبينا أنه رغم أن نتيجة تحليله بعد الفحص جاءت سلبية إلا أنه سيعزل نفسه في منزله من باب الوقاية والاحتراز.

وقال جاد شويري في تغريدة له عبر حسابه على موقع " تويتر": "أنا رسميا خال من الكورونا! كنت أسعل مع القليل من الصداع، لذا هرعت لإجراء الاختبار أمس لا داعي للذعر مثلي، ولكن الرجاء البقاء في المنزل للأمان! وبالمناسبة شكرا لكم على أمنيات عيد ميلادي العظيمة ".

يُذكر أن جاد شويري وكارول سماحة، وصناع فيديو كليب أغنية "مش هعيش"، خضعوا للتحقيق خلال تصوير كليب الأغنية في أحد شوارع العاصمة الفرنسية باريس.

بسبب ظهور كارول سماحة من إحدى شرفات منزل عمارة سكنية وكأنها تحاول الانتحار، الأمر الذي لفت أنظار المارة لها في الشوارع فصعدت قوات الأمن الفرنسي للطابق وقامت بالتحقيق في الأمر.