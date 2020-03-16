نادين نجيم: زواجي كان سريعاً ولا أسمح لأولادي بالعيش مع زوجة طليقي

الإثنين 16 مارس 2020

نادين نجيم

رغم عرض حلقتها من برنامج "دبي كرزو" منذ أسبوع وانشغال الجمهور بموضوع "كورونا"، لاسيما في العالم العربي، إلا أن سبب طلاق نادين نسيب نجيم من زوجها السابق هادي أسمر عاد يوم أمس ليتصدر في الترند السعودي.



موضوع الانفصال هذا كانت نادين قد تطرقت له في حلقة "دبي كروز" مع ميساء مغربي على قناة "دبي" حيث قالت "النضج والتربية ساعداني لاتخاذ هذا القرار، والسبب الأساسي هو المصلحة العليا للأولاد والمصلحة العليا يجب أن تأتي لمصلحتهم وحدهم".

وشدّدت نادين على أنه "لا يمكن لأولادها أن يعيشوا مع امرأة غيرها، وهم خط أحمر ولا أحد يمكن أن يملأ مكان الأم، وزوجة طليقي لا يمكن أن تحبهم أكثر مني ومن بعد أولادي فالطوفان".

وتحدثت نادين أن "كثر خافوا من قرار انفصالها"، مشيرة إلى أن "هذا القرار ممكن ان يكون مؤذياً وانا اخذته لانه كان سيكون أسعد لي ولـ هادي".

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وشرحت نادين أن "هناك تراكمات وقصص كثيرة وهي وهادي كان زواجهما سريعاً، وهناك اختلاف بالفكر".

وتابعت "لازلنا نمزح وكل شخص لديه نظرة خاصة وسرنا معاً ولكن لم نصل إلى نفس الطريق."

وأوضحت أنها "شخصية جريئة ومجنونة، ولا شيء يجعلها تضعف"، مؤكدة أن "الشخص يأتي إلى هذه الحياة لمرة واحدة وعليه أن يختار سعادته وسعادة من حولهم، لأن سعادته ستنعكس تلقائياً تجاه من يحب".

من جهة ثانية، تواصل نادين تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "عشرين عشرين" الذي ستخوض به سباق دراما رمضان لعام 2020 الحالي.

وكشفت نادين يوم أمس عبر حسابها على "إنستغرام" عن صورة من كواليس التصوير، ظهرت فيها من خلال شاشة المونيتور أثناء تصوير أحد المشاهد، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: "خلف نظرتها اسرار لا تستهين بها انها امرأة لا تعرف معنى الانهزام.. عشرين عشرين".

وكانت نادين أكدّت أن "تصوير المسلسل مستمرّ بشكل عادي ولم يتم تأجيل التصويربسبب "كورونا"، لاسيما وأن شهر رمضان بات على الأبواب، لافتة إلى أنها تقوم بغسل يديها كما أوصت منظمة الصحة العالمية وتأخذ التدابير الاحترازية مثلها مثل أي شخص آخر".