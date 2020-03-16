الفنانة المصرية "سماح أنور" تكشف عن تعنت وإهمال وفساد داخل "دريم لاند" بمصر

الأحد 15 مارس 2020

إنتهت أزمة سوء الأحوال الجوية بمصر، وحالة الجو أصبحت مستقرة، بعد الموجة الشديدة التي ضربت جمهورية مصر العربية، وبدأت تعود كافة الخدمات لطبيعتها في جميع المناطق بمحافظات مصر.



وعلى الرغم من نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع الأزمة منذ بدايتها حتى هذه اللحظة، إلا كمبوند دريم لاند بمصر، الذي لم يرى النور منذ وقوع الأزمة، وتسوء الخدمات يومًا بعد يوم حتى أصبحت الحياة "كابوس" لا يتحمله بشر.

ويسود سكان "دريم" بمصر حالة من الغضب والحزن الشديدين، لما وجدوه من تدني في الخدمات وسوء معاملة منذ الخميس الماضي حتى الآن، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 80 ساعة، وانهيار كافة الخدمات داخل الكمبوند، دون أي تحرك من قبل المديرين.

كلمت وزارة الكهرباء بمصر، وتواصل معي المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء المصري وتابع معايا بنفسه"، هكذا قالت الفنانة المصرية سماح أنور، التس تسكن في مساكن "دريم لاند".

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وروت أنور، في منشور لها، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تفاصيل ما حدث خلال الأيام الماضية، وكشفت عن تعنت وإهمال وفساد داخل "دريم لاند".

وأكدت في منشورها، تواصلها مع وزارة الكهرباء المصري، المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، تواصل معي شخصيًا وتابع بنفسه المشكلة، مؤكدة أن مسؤولي دريم لاند بمصر من مدير الصيانة ويدعى "م.ز" ومكتب رجل الأعمال المصري أحمد بهجت، لم ينجح أحد من السكان في الوصول إليهم، فضلًا عن عدم استجابتهم في الرد على هاتفهم المحمول.

وأوضحت الفنانة المصرية سماح أنور، أن وزير الكهرباء المصري أكد لها أن دريم لاند بمصر، تقطع الكهرباء من الداخل عن السكان في مناطق محددة، مشيرة إلى أن الوزير أرسل فريق من الوزارة إلى المنطقة التي نسكن فيها، وذلك للتأكد من سبب الانقطاع والإبلاغ به.

ولفتت الفنانة المصرية سماح أنور، في منشورها على فيسبوك، أن العيشة في "دريم لاند" كابوس.