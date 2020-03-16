نقابة الفنانين المحترفين في لبنان تصدر بيانًا لمواجهة فيروس كورونا

صدر عن نقابة الفنانين المحترفين في لبنان اليوم الاثنين في 16 – 3 -2020 البيان التالي:

بناء على مقررات مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠ واعلان التعبئة العامة وتأكيد وجوب التزام المواطنين منازلهم والتأكيد على جميع القرارات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا بشأن منع التجمعات في الاماكن العامة والخاصة على اختلافها و تعليق العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة، ومكاتب أصحاب المهن الحرة بالتنسيق مع نقابات هذه المهن الحرة وبناء على توصيات وزارة الثقافة وحرصًا منا على السلامة العامة انطلاقا من مسؤوليتنا بعدم تعرض اي زميلة او زميل لأي مكروه لا سمح الله نعلن عن تأجيل عقد الجمعية العمومية لنقابة الفنانين المحترفين في لبنان المقرر عقدها بتاريخ ٣١/٣/٢٠٢٠ و١٤/٤/٢٠٢٠ الى تاريخ يحدد لاحقا تبعا للمستجدات الصحية العامة للبلاد وما يصدر عن المراجع المختصة بالدولة اللبنانية.

وهنا تلتقي صرخة النقابات الفنية، ونتضامن ونؤكد على ما ورد بالبيان الصادر عنها إضافة إلى ما صدر عن وزيري الثقافة والبيئة بكل ما يتعلق بالتجمعات والحفلات، وخصوصاً التوقف عن تصوير المسلسلات والبرامج حرصاً على سلامة العاملين فيها.

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بناءً عليه، تتوجه النقابة والنقابات الفنية إلى السادة المنتجين والفنانين الإلتزام بهذه التوصيات والمقررات.

هذا بعض من واجبنا، وبهذا نرفع المسؤولية عنّا ونكون جديرين بثقة الزميلات والزملاء بنا كمسؤولين في النقابات. ومن لا يلتزم بما أوردنا يتحمل وحده مسؤولية النتائج.

مع فائق الإحترام والتقدير.