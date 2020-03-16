يوسف الخال يهاجم تصوير المسلسلات ونيكول سابا تدعمه.. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شن الممثل السوري اللبناني يوسف الخال هجوما على الفنانين المستمرين في تصوير أعمالهم الرمضانية على الرغم من الاحتياطات والتحذيرات التي تنطلق في كل مكان من أجل السيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خاصة بعدما ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم.

وقال يوسف الخال في تغريدة عبر تويتر: "بيكون مجرم وبلا ضمير اللي عم بيصور وبيكون بلا شخصية اللي بعدو قبلان إنو يصور"، ووافقته الرأي زوجته الفنانة اللبنانية نيكول سابا بعمل إعجاب لمنشوره.

وبعد هذه التغريدة قام العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي بالتساؤل حول دوافع النجمين الخال وزوجته وعما إذا كان السبب في هجومهما هو عدم عرض الأعمال الدرامية عليهما.

لكن تبين أن الخال سيشارك في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "مقامات العشق" الذي يضم في بطولته كلا من نسرين طافش، ومصطفى الخاني، وقمر خلف، ووسيم قزق، ومحمد حداقي، وسارة فرح، وجهاد سعد، وعاكف نجم، ونادين خوري وغيرهم.

وكان الخال قد نشر تغريدة سابقة أعلن خلالها عدم خروجه من منزله بسبب فيروس كورونا، وكتب فيه: "الكون كلّو موجود بالبيت.. لن أخرج منه بعد الآن حفاظاً على سلامة كل الحب اللي فيه.. بتمنى من الجميع التمسّك بهذه الفكرة والتنسّك لمرحلة معينة حتى إشعار آخر".

Advertisements

قرار مشابه اتخذته زوجته نيكول سابا لمواجهة كورونا، عندما ظهرت مؤخرا وهى ترتدي كمامة خلال تواجدها بأحد المطارات، خوفا من الفيروس، ونشرتها عبر إنستغرام، وعلقت عليها: "الوقاية خير علاج.. لا داعى للتهويل.. يا لهوى".

وكان يوسف يوسف الخال قد فاجأ متابعيه مؤخرا على إنستغرام بقرار اعتبره جريئا، ونشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يتخلى عن وسامته ويقوم بحلاقة شعره بشكل كامل، وأرفق الفيديو بتعليق كتب فيه: "الجرأة... قمة الحرية".

في حين كانت نيكول سابا قد اعتذرت عن مشاركتها في بطولة المسلسل المصري "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري، وذلك لارتباطها بعدة أعمال فنية في مصر ولبنان، علما بأن المسلسل من تأليف فداء الشندويلي وإخراج سميح النقاش.

وفي سياق متصل، ومع استمرار تفشي كورونا، تدخل الفنان المصري أشرف زكي رئيس نقابة المهن التمثيلية بإصدار بيان بشأن المسلسلات الرمضانية التي يجري تصويرها حاليا في مصر، احتوى البيان على إجراءات صارمة لمواجهة الفيروس بينها تأجيل عدد كبير من المشاهد الخاصة بالمجاميع الكبيرة.

وجاء في البيان: "انطلاقا من قرارات مجلس الوزراء لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المتجدد والتي جاء في مقدمتها تعليق جميع الفعاليات التي تتضمن أي تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التي تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة".