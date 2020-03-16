سينما زاوية تعلن وقف نشاطها بسبب كورونا

أعلنت سينما زاوية من خلال حسابها الرسمي على الفيس بوك عن تعليق عملها حتى إشعار آخر بسبب فيرس كورونا، وكتبت إدارة السينما عبر حسابها " في ظل ما يحدث الآن بخصوص ڤيروس كوڤيد -١٩ المستجد "ڤيروس الكورونا" ولإيماننا بالواجب المجتمعي للمؤسسات الفنية والثقافية في نشر الوعي، قررنا طواعية تعليق جميع نشاطتنا بِدءاً من يوم الأحد ١٥مارس وحتى إشعار أخر، حرصاً على سلامة فريقنا وجمهورنا وللمساهمة في الحد من إنتشار ڤيروس كوڤيد -١٩.

وتفاعل الجمهور مع هذا القرار الذين أشادوا بهذه الخطوة، فقال أحدهم: “شكرًا جدًا على القرار ده”، بينما تسائل آخرون عن مصير التذاكر التي حجزوها فسأل أحدهم: “التذاكر المحجوزة مسبقًا هنعمل فيها ايه”، وأثنى آخر وقال: “قرار محترم منكم وللأمانة احترمت جدًا النهاردة العاملين كلهم لابسين Gloves، علشان يحموا نفسهم”.

قد يهمك ايضاً:

عبد الوهاب توضّح المهرجانات فرصة أكبر للاستمتاع

25 مليون جنيه إيرادات "لص بغداد" فى شباك التذاكر منذ طرحه بدور العرض