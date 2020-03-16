تعرف على ميزانية فيلم جيمس بوند الجديد

قرّرت الشركة المنتجة لفيلم جيمس بوند الجديد الذي يحمل اسم No Time to Die، تأجيل عرضه من أبريل المقبل إلى أواخر نوفمبر من العام الجاري، بسبب انتشار فيروس كورونا في كافة دول العالم.

الفيلم بلغت ميزانية تصويره قرابة 250 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4 مليارات جنيه.

No Time to Die يعتبر الجزء الخامس والعشرون من سلسلة أفلام جيمس بوند التي أنتجتها شركة Eon Productions، وهو من إخراج كاري جوجي فوكوناجا من سيناريو من إخراج نيل بورفيس وروبرت واد وفوكوناجا وفويب والر بريدج، وبطولة دانيال كريج ورامي مالك وليا سيدو وآخرين.

واضطر فريق عمل الفيلم لإلغاء العرض الخاص للعمل في الصين، بسبب المخاوف من حدوث إصابات محتملة للضيوف.

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الصور الأولى لفيلم جيمس بوند الجديد "No Time to Die"