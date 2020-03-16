حسن شاكوش يصل إلى مليون متابع على "إنستغرام"

وصل عدد متابعين المطرب الشعبي حسن شاكوش عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" إلى مليون شخص.

واحتفل حسن شاكوش بتخطيه المليون متابعة وذلك بنشر صورة له وعلق عليها قائلا: "مليون فولو شكرا على دعمكم ليا يا أحلى اخوات وجمهور في الدنيا وديما في ضهري يارب".

وكان المطرب حسن شاكوش طرح منذ أيام أحدث أغنياته برفقة المطرب عمر كمال بعنوان "عود البطل ملفوف" وحققت الأغنية نسبة مشاهدة كبيرة عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بالرغم من حذفها عدة ساعات وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 24 مليون مشاهد في مدة لا تتجاوز 10 أيام منذ طرحها.

وانتهى "شاكوش" من تسجيل أغنية جديدة على طريقة الديو تجمعه بالمطرب أحمد سعد والتي من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة حيث نشر الثنائي صورة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي من داخل الاستوديو أثناء تسجيل الأغنية.

والأغنية من ألحان أحمد سعد وكلمات الشاعر محمود خليفة وتوزيع إسلام شيبسي وإنتاج شركة مزيكا لمحمد جابر وعبد العظيم خلاف ومحمود الباز.

الأغنية الوطنية شموخ النسر

وطرح مطرب المهرجانات بعد نجاح أغنية "عود البطل" أغنية وطنية على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "شموخ النسر" وقام بغنائها منفردًا.



كلمات أغنية شموخ النسر

وارث شموخ النسر من أرضي وبلادي، ما أقبلش غير بالنصر وده سلو أجدادي.. متين وضد الكسر ما بقولش على الفاضي.. واللي يكون من مصر يبقى له ده العادي.. هي اللي ربتنا على القوة والهيبة.. أرضنا وبيوتنا دول مليانين طيبة.

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هي اللي ساندتنا وكانت لنا حبيبة جيشنا ودولتنا وفنون ولعيبة، قالوا كلام عنها مكنش يوم فيها اتربوا من خيرها وبيغدروا بيها اتخلقوا من طينها وتغيروا عليها بلدي اللي ينكرها مالوش مكان فيها.

ده خير جنود الارض ولادها وجنودها أبطال يموتوا لو فرد اتعدا حدوده، حسبنها طولها وعرض محدش هياخدها وملكش غير الضرب ياللي خنُت وعودها..هي اللي ربتنا على القوة والهيبة.

هاني شاكر يدشن شعبة للأداء الشعبى

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية قررت إنشاء "شعبة للأداء الشعبى" وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة فى النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغانى.

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