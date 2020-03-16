دولة عربية تعلن تعليق رحلات الطيران للحد من انتشار فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:56 مساءً - أعلن ” مصطفى مدبولي ” رئيس الوزراء المصري في مؤتمر صحفي له اليوم الإثنين عن تعليق حركة الطيران في كافة مطارات البلاد اعتبارا من ظهر يوم الخميس المقبل .

وذلك في خطوة لتقليل حركة الاختلاط المباشر من القادمين حيث أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من الإجراءات الاحترازية بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا وهي إجراءات وقائية كما حدث ببعض الدول .

وأضاف مصطفى مدبولي : ” الضيوف المتواجدين على أرض مصر سيتم السماح لهم بقضاء فترتهم طبقا لحجوزاتهم وسيصدر خلال ساعات قليلة تخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة والمصالح الحكومية بما يضمن تقليل الاختلاط والحد منه ” .