بعد ارتفاع درجة حرارتها .. مراسلة قناة الجديد تسقط أرضا على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:56 مساءً - تعرضت ” راشيل الحسيني ” مراسلة قناة الجديد اللبنانية لحالة إغماء بعد ارتفاع درجة حرارتها سقطت على إثرها أرضا على الهواء أثناء تغطيتها المباشرة من منطقة المصنع الحدودية لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .
وعلى الفور تم طلب سيارة اسعاف لنقلها إلى المستشفى لإجراءت الفحوصات الطبية اللازمة لها لمعرفة سبب حصول هذا الأمر .
وخرجت نائبة مدير الأخبار في قناة الجديد ” فاديا بزّي ” بتصريحات صحفية لها تفيد بأن راشيل الحسيني استعادت وعيها وخضعت لفحص فيروس كورونا وفي إنتظار نتيجة الفحص .
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