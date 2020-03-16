بعد ارتفاع درجة حرارتها .. مراسلة قناة الجديد تسقط أرضا على الهواء

كتب امير فتحي في الاثنين 16 مارس 2020 05:56 مساءً - تعرضت ” راشيل الحسيني ” مراسلة قناة الجديد اللبنانية لحالة إغماء بعد ارتفاع درجة حرارتها سقطت على إثرها أرضا على الهواء أثناء تغطيتها المباشرة من منطقة المصنع الحدودية لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا .

وعلى الفور تم طلب سيارة اسعاف لنقلها إلى المستشفى لإجراءت الفحوصات الطبية اللازمة لها لمعرفة سبب حصول هذا الأمر .

وخرجت نائبة مدير الأخبار في قناة الجديد ” فاديا بزّي ” بتصريحات صحفية لها تفيد بأن راشيل الحسيني استعادت وعيها وخضعت لفحص فيروس كورونا وفي إنتظار نتيجة الفحص .