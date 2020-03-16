صالح الراشد يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه.. ويكشف عن عمره.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فوجئ الإعلامي العراقي المقيم في الكويت صالح الراشد بحفل مميز أعده له اصدقائه، بمناسبة عيد ميلاده.

الإعلامي العراقي شارك جمهوره بمقطع فيديو من أجواء الاحتفال، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، ووجه الشكر لأصدقائه على هذه المفاجأة.

الراشد كشف عن عمره، بقوله: “اليوم كملت 32 سنه، شكرا لكل ربعي على انكم تذكرتوني بيوم عيد ميلادي اللي يصادف اليوم 16-3”.

وأضاف: “على الرغم من الظروف اللي نمر فيها احتفلتوا فيني واسعدتوني حبايبي وخصوصا حبيبة قلبي الغاليه #ريم_النجم وصديقي الغالي الدكتور #علي_بن_حسين وكل ربعي اللي كانوا موجودين شكرا وايد حيل استأنست إن شاء لله يا رب سنه حلوه علي وعليكم متابعيني الغالين ومصدر القوه بالنسبه لي”.

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والإعلامي صالح الراشد من مواليد 16 مارس عام 1988، ولد في الكويت لأب عراقي وأم كويتية، بدأ مسيرته الإعلامية عام 2005 في الصحافة المكتوبة مع جريدة القبس و«مجلة أبواب» الشبابية مع الصحافي عزام العميم، ثم عمل مع الإعلامية ليلى أحمد في جريدة الراي.

أما ظهوره على شاشة التلفزيون فكان كمتسابق من خلال برنامج «ديل أور نو ديل» على شاشة ” الفضائية اللبنانية في مارس 2006 وقد استمر في البرنامج لمدة ثمانية حلقات وربح فيها 27 ألف دولار أمريكي، وقد حققت حلقته للبرنامج دعاية تجارية جيدة ولكن الانطلاقة الحقيقية كانت من خلال برنامج «رايكم شباب» على تلفزيون الراي في آواخر شهر يوليو 2006.

قدم الراشد بعدها عدة برامج منوعة، وفي نوفمبر 2016 أعلن عن خروجه من تلفزيون الراي وانتقاله إلى قناة أخرى وأن عقده الذي دام عشر سنوات إنتهى، وأكد أن النهاية كانت سعيدة وليس كما ادعى البعض عن وجود أي خلافات للقناة مشيراً إلى انتقاله إلى قناة عربية أقوى في عمل جديد، في نهاية شهر مارس 2017 عاد إلى التقديم من خلال برنامج «ذا كويز» على شاشة قناة العدالة وبعدها برنامج «سولو ذا ون» ثم برنامج (ذا بلين -الطائرة).