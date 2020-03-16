نهال عنبر تطلب الدعاء لشقيقتها المريضة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

ناشدت الفنانة المصرية نهال عنبر جمهورها الدعاء لشقيقتها، من خلال حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

نهال نشرت صورة لشقيقتها، وكتبت معلقة: «ادعوا لي بهره اختي وحبيبتي الوحيده أن ربنا يشفيها ويعافيها ويرجعها بيتها بالف سلامه».

جمهور الفنانة المصرية أمطرها بعدد من التعليقات التي تمنت الشفاء لشقيقتها، كما علق عدد من زملائها الفنانين، ومن بينهم الفنانة إيناس عز الدين، تامر شلتوت، عبير منير، هيدي كرم، وغيرهم.

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نهال قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن إصابة شقيقتها بالتهاب رئوي حاد، وأكدت تتواجد في العناية المركزة، وتخضع لعدة فحوصات، حيث يطلب منها الأطباء الراحة التامة.

على صعيد آخر، شاركت نهال عنبر، في موسم رمضان 2019، من خلال ‏مسلسل “حكايتي”، بجانب كلاً من ياسمين صبري، ووفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، أحمد صلاح حسني، تامر شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد بدير، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، و‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج “سينرجي».

وقامت نهال بدور والدة أحمد صلاح حسني التي حاربت قصة حبه لياسمين صبري في أولى حلقات المسلسل، ولكن تحسنت علاقتهما بعد ذلك.

الفنانة المصرية تقدم حاليا برنامج «كلام ستات»، مع هيدي كرم وشيريهان أبو الحسن، وحقق البرنامج نجاحا كبيرا.