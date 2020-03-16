كيف تحاصر شيماء سيف زوجها.. ونصيحتها للسيدات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قالت الفنانة المصرية شيماء سيف، إنها تستغل أي وقت راحة خلال التصوير للاتصال بزوجها مؤكدة أن التصوير لا يمنعها من الاتصال به طوال الوقت.

وأضافت خلال لقائها في برنامج ” كاربول كاريوكي”، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية sbc السعودية، أنها إذا شكت في مكان وجوده وسمعت أصوات تدل على أنه خارج عمله تتصل عليه فيديو وتطلب منه أن يدور في المكان لتعرف أين يتواجد ومن هم أصدقائه المتواجدين معه.

كما وجهت نصيحة إلى كل السيدات وطلبت منهن متابعة الاتصال بأزواجهن في كل وقت عن طريق الفيديو وذلك لتشديد الحصار عليهم.

شيماء سيف، كشفت سر الاستفتاء الذي طرحته موخرًا عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي حول البقاء على وزنها أم تخضع لنظام غذائي لإنقاص وزنها.

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وأضافت، أنها أردت أن ترى صورتها لدى جمهورها هل تغيرت أم لا، ولكنها صدمت لأن نسبة الاستفتاء كانت متساوية بينهما لذا قررت أن تضع صوتها على عدم إنقاص الوزن لأنها لا تريد أن تنقصه.

وأكدت أنها لا تريد أن تخضع لحمية غذائية لانقاص وزنها لأنها يعجبها شكلها بهذا الحجم.

من ناحية أخرى، تخوض شيماء سيف تجربة أول عمل سعودي لها بمسلسل “الديك الأزرق”، ويشاركها البطولة فيه عبدالله السدحان، بيومي فؤاد، وعدد من النجوم الشباب.

وكانت شيماء قد شاركت في إحدى الأعمال المسرحية السعودية بمشاركة عدد من النجوم الشباب.