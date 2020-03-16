خوفا من «كورونا».. نيرمين الفقي تظهر بالكمامة في عزاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة المصرية نيرمين فقي على حضور عزاء المؤلف سامح العجمي، والذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين.

الفنانة المصرية ظهرت في العزاء مرتدية “كمامة” وقفازات، وذلك خوفا من الإصابة بفيروس “كورونا”، وهو ما أثنى عليه جمهورها، وطالبوا الجميع بالاقتداء بما فعلته للحد من انتشار المرض.

يذكر أن العزاء شهد حضور مجموعة كبيرة من الفنانين، من بينهم حميد الشاعري، مصطفى قمر، أحمد عيد، سمير صبري، إيهاب فهمي، أحمد جوهر، ومؤمن نور، وغيرهم.

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وكان آخر أعمال نيرمين الفقي، حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل “نصيبي وقسمتك”، وهي من بطولة رانيا محمود ياسين إيهاب فهمي محمد عادل، من تأليف ‏عمرو محمود ياسين ‏وإخراج أكرم فريد‎.

يأتي هذا بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “أبو العروسة”، والذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، ولاء الشريف، أحمد صيام، وعدد من نجوم الفن، وحقق العمل نجاحا كبيرا، وقدمت خلاله شخصية عبير والتي حققت نجاحا كبيرا حيث حازت على إعجاب الجمهور من خلال ادائها.

ونيرمين من جميلات الدراما المصرية قدمت في بداياتها عدد من الأدوار الناجحة ومنها: «الليل وآخره، الأصدقاء، حياة الجوهري»، وغيرها، وابتعدت عن التمثيل لسنوات، وقالت إن والدتها مرت بمرحلة مرض طويلة قبل وفاتها، وكان لزاما عليها أن تبتعد عن الفن وتبقى بجانبها، ولم تندم على ما فعلته.