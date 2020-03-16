إيمي سمير غانم: تجاوزت مرحلة الغيرة الزوجية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، عن حياتها الشخصية مع زوجها الفنان حسن الرداد، والغيرة بينهما.

إيمي سمير غانم، قالت خلال لقائها في برنامج “سهرانين”، مع الفنان أمير كرارة، والمذاع عبر فضائية on e، إنها لا تمتلك كلمة السر الخاصة بحساباته على مواقع التواصل، ولا تفكر في الحصول عليها لأنه لا ترغب في المشاكل.

وأضافت، أنها على علم أن أي فنان وسيم يكون له معجبات وربما يرسلن إليه رسائل عبر حساباته، ولكنها بشكل عام تجاوزت مرحلة الغيرة هذه مع زوجها.

أما عن غيرة حسن الرداد عليها، فقالت مازحة إنها “كاركتر” فهي تتعامل على أنها “حمادة”، وزوجها يثق فيها جداً.

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و عرض البرنامج فيديو قديم لدنيا وإيمي سمير غانم، وهما في مرحلة المراهقة تجريان لقاء تليفزيوني، فبدأ على الأخيرة الخجل الشديد أثناء الحديث، وهنا طلبت إيمي من المخرج أن ينهي هذا الفيديو قائلة: “شيل الوحاشة ديه بسرعة، كل اللي يبعت لي الفيديو ده على الواتس أقوله الله الله على الوحاشة، كنت أنا وأختي واحدة اسمها حمادة وواحدة صلاح”.

وكشفت إيمي، أنها في مرحلة المراهقة كانت خجولة وهادئة، على عكس شقيقتها دنيا سمير غانم التي كانت منطلقة وتحب الظهور والحديث مع الجميع.

يذكر أن إيمي، ارتبطت بحسن الرداد، في شهر نوفمبر 2016، في حفل كبير بإحدى القرى الساحلية حضره عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وشاركت إيمي في موسم رمضان الماضي بمسلسل “سوبر ميرو”، وهو من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، ‏وإخراج وليد الحلفاوي، وشاركها البطولة والدها الفنان سمير غانم، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وملك ‏قورة، ومحمد محمود، وأحمد سلطان‎