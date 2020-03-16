فيديو طريف لميريام فارس مع نجلها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انضمت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لحملة «خليك بالبيت» التي دعا لها مجموعة من النشطاء اللبنانين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ملكة المسرح حثّت أيضاً متابعيها على المشاركة في الحملة بالتزام منازلهم عبر فيديو طريف ظهرت فيه تلعب مع نجلها الوحيد «جايدن»، حيث ظهر الأخير يقع فوق والدته بشكل أرادت من خلاله الفنانة توصيل أهم مميزات الجلوس في المنزل، وهي محاولة تمضية وقت أطول وأمتع مع الأطفال.

من ناحية أخرى، تم الغاء حفل النجمة اللبنانية ميريام فارس، والذي كان من المقرر أن تحييه في مدينة الملك عبدالله الإقتصادية بجدة، ضمن فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في المملكة العربية السعودية، يوم 20 مارس المقبل.

الحفل تم الغاؤه ضمن الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها المملكة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا عالمياً، حفاظاً على سلامة الجمهور.

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يذكر أن كليب «قومي» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية ميريام فارس، والأغنية من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع حسام الدين، ماستر جاسم محمد، والكليب من إخراج شريف ترحيني، بينما كانت حفلة عيد الحب هي آخر سهرة احيتها الفنانة في إمارة رأس الخيمة ضمن فعاليات مهرجان السعادة في الإمارات.

على الجانب الشخصي، اقامت ميريام حفل عيد ميلاد ضخم لابنها «جايدن» الذي أكمل عامه الرابع، الشهر الماضي، بحضور أصدقائه، وأفراد مقربين من أسرتها، وقد تم تزيين المكان بالكامل بالبالونات، وألهب الحفل مجموعة كبيرة من العرائس لأشهر الشخصيات الكارتونية، وكان لافتاً الطلّة العفوية التي بدت عليها ميريام، حيث ظهرت في لقطات فيديو من الحفل بـ«لوك» كاجول بسيط، متخلية عن الماكياج، وقد ملأت الفنانة المكان رقصاً ومرحاً مع العرائس، كما مارست مع أصدقاء نجلها عدد من الأنشطة الفنية.

ميريام فارس احتفلت بزفافها على رجل الأعمال اللبناني داني متري في أجواء سرية بعيداً عن أعين الإعلام في فندق فينيسيا بصالة Eau de Vie في أغسطس 2014 بحضور 14 شخص فقط من أسرتي العروسين، وحينها طرحت الفنانة كليب أغنية «دقوا الطبول» الذي تضمن لقطات من حفل زفاف وشهر عسل الفنانة في جزيرة سانتوريني اليونانية، وقد رُزقت الفنانة بمولودها الأول «جايدن» فبراير 2016.