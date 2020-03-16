تامر حسني يحذر من كورونا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجه الفنان المصري تامر حسني، مجموعة من النصائح لجمهوره ومتابعيه، كنوع من الوقاية من فيروس كورونا، لتجنب الإصابات، وذلك في منشور عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”.

تامر حسني، قال في تدوينته: “أخدنا أجازات عشان نحافظ على بعض ونُحصر المرض ومينتشرش وسطنا مش فاهم إزاي بعض الناس وأخدين الموضوع هزار وأجازة وفسح وزحمة رهيبة عادي في الأماكن العامة ومخرجين ولادهم، رجاء كل الناس تأمن نفسها من دلوقتي ويشتروا لوازم المنزل من دلوقتي، والمقتدر يا ريت يأمن غير المقتدر الظروف الجاية أصعب والدولة لازم تعمل حظر تجول دا لازم لازم”.

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وأضاف: “اللي مش واخدين بالهم يا جماعة دا وباء عالمي مش وقفة العيد، وحرصنا دا هيخلينا نخلص منه إن شاء الله بدري جدا.. والرحمة مطلوبة من كل الناس اللي مشغلين ناس بيومية إنهم يحافظوا الفترة دي على أجورهم ومراعاة ظروفهم.. بلاش خروج أرجوكم إلا لو هتشتروا مخزون للبيت وتكونوا واخدين كامل الحذر في الوقاية من الاحتكاك بكل شيء، ورجاء متنسوش غير القادرين.. ربنا يحفظكم ويحفظنا جميعا”.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية، جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.