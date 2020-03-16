عزل هايدي كلوم عن زوجها بسبب كورونا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والعارضة الألمانية هايدي كلوم، أن تتخطى مرحلة القلق والاضطراب التي تعيشها بعد خضوعها لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وتنشر فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير ” انستجرام ” .

النجمة العالمية البالغة من العمر 46 عاما، هي وزوجها توم كوليتز يتبادلان القبلات من خلال باب زجاجي، وعلقت على الفيديو قائلة: مثل الكثير منكم ، كنت مريضة طوال الأسبوع ، وللأسف ، زوجي الذي عاد من جولته قبل يومين يشعر أيضا بالمرض .. ولكي نكون آمنين ، نحن سنبقى منعزلين كل منا بعيد عن الآخر حتى نحصل على نتائج اختبارات Coronavirus التي اجريناها مؤخرا ، فنحن لا نريد أن ننشر الجراثيم ونخاطر بأن يمرض الآخرون .. بقدر ما أريد أن أعانقه وأقبله، من الأهم أن أفعل الشيء الصحيح .

وكانت العارضة الشهيرة قررت أن تتخطى مرحلة القلق والاضطراب التي تعيشها بعد خضوعها لإجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا وتنشر فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير انستجرام.

والجدير بالذكر أن هناك عدد كبير من النجوم و المشاهير أعلنوا عن توقف أعمالهم الفنية بسبب ” فيروس كورونا ” كذلك عدد من المهرجانات، و ابرزهم إلغاء مؤتمر و مهرجان SXSW الموسيقي الشهير و الذي يشارك به عدد هائل من نجوم العالم ويرجع سبب إلغاء الفعاليات لانتشار فيروس كورونا ، و لنفس السبب تم تأجيل مهرجان ” COACHELLA ” الشهير حتي شهر أكتوبر المقبل 2020.